"Stills of peace and everyday life" - in mostra al teatro di Orsogna

L’Istituto comprensivo di Orsogna ha partecipato al progetto “Stills of peace and everyday life - Italia e Marocco, una ricerca del senso del contemporaneo”, promosso dalla Fondazione Aria, che propone eventi d’arte e cultura attraverso l’incontro, la comunicazione e la conoscenza di differenti tradizioni culturali nel mondo. L'iniziativa è curata da Mariapaola Lupo.

Oggi, venerdì 29 giugno 2018, dalle ore 17.30, nel teatro comunale “Camillo De Nardis”, gli alunni delle classi 4a A e 4a B della scuola primaria “Vittorio Bachelet” di Orsogna esporranno gli elaborati realizzati in occasione del laboratorio di fotografia analogica “Quando gli occhi s’incontrano”. Sarà proiettato anche il cortometraggio “Come una magia” di Paolo Dell’Elce. Dopo i saluti del sindaco, Fabrizio Montepara, interverranno il presidente della Fondazione Aria, Alessandro Di Loreto, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, Irma Nicoletta D’Amico, la presidente provinciale dell’Unicef di Chieti, Rita Montini.

“Un laboratorio di fotografia analogica in una scuola elementare - spiega Dell’Elce -, con un'importante realtà multietnica che si esprime in un clima di felice integrazione culturale, mi ha dato l'occasione di realizzare un cortometraggio che, attraverso il racconto di varie esperienze, vuole essere il mio personale omaggio al tempo perduto dell'infanzia, mia come di ogni generazione, in cui si viveva forse più pienamente, senza differenze e pregiudizi. Questi bambini si sono guardati in modo diverso, per la prima volta, attraverso l'obiettivo di una vecchia fotocamera reflex e si sono conosciuti un po' di più sperimentando il tempo della visione, che non è il guardare frettoloso a cui ci stanno abituando i nuovi mezzi di acquisizione di immagini, ma è lo sguardo di un essere umano che coglie la bellezza riflessa negli occhi di un altro essere umano".

Il sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara, è "molto soddisfatto di questa iniziativa. Il nostro Comune - sottolinea - ha aderito con entusiasmo anche per la numerosa presenza di ragazzi immigrati nella scuola di Orsogna e perché ritieniamo che si debba lavorare con intelligenza per realizzare la migliore integrazione fra i cittadini”.

Il progetto “Stills of peace and everyday life” (www.stillsofpeace.com) è organizzato in collaborazione con il Consiglio regionale dell’Abruzzo, la Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo e il Comune di Atri.