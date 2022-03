Maltempo, Fossacesia chiede aiuto economico alla Regione

Il maltempo che ha colpito duramente l’Abruzzo il 22 e 23 giugno scorsi ha fatto registrare disagi e danni sulle infrastrutture viarie e sul litorale di Fossacesia Marina. Le violenti piogge e le forti raffiche di vento, infatti, hanno lasciato il segno.

L’Amministrazione comunale sta sostenendo gli oneri pesanti per ripristinare la viabilità sulle principali vie cittadine e per sistemare la spiaggia, che ha subito nuovi fenomeni erosivi oltre all’accumulo di un notevole quantitativo di materiale ligneo, trasportato dal mare in burrasca.

“Abbiamo dovuto attingere dalle nostre casse per far fronte ad una situazione che ha creato non pochi problemi al nostro litorale, tra l’altro proprio in avvio della stagione estiva - ha dichiarato il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Pertanto ci proponiamo di richiedere un contributo alla Regione Abruzzo per riuscire ad ottenere il riconoscimento delle spese che stiamo affrontando”.