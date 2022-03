Alessandro Leone presenta il suo libro "Il sorriso di Dio"

È stato presentato domenica pomeriggio, nella Torre Vinaria della Cantina Frentana di Rocca San Giovanni, il romanzo di Alessandro Leone, Il sorriso di Dio. L'appuntamento, a cui hanno partecipato Don Gianni Carozza e Marta Tridente e il sindaco di Rocca San Giovanni Giovanni Enzo Di Rito era una tappa della rassegna culturale Storicando, organizzata dal Comune di Rocca San Giovanni, dall’Associazione culturale Ericle D’Antonio e dalla Pro Loco.

I partecipanti sono rimasti incantati dalle parole di don Gianni Carozza, notissimo biblista, sul “riso” di Dio. Originale la modalità con cui Alessandro Leone ha parlato del suo romanzo, spiegando come "si scrive un romanzo su Dio, anzi su Dio che ride". Ha tirato fuori dalla sua valigetta una cipolla, per spiegare in pochi tratti, il cervello umano, ed il fatto che un romanzo parli più al “cervello delle emozioni”, che non al “cervello delle parole”.

Poi una banana, per spiegare i meccanismi basilari della comicità e di come questa costituisca non solo un modo per avvicinare le persone a Dio, ma per scoprire che “se hai Dio nel cuore, ma sei triste, non hai Dio".

Un fiore, per ricordare che quando si ride con Dio, c’è bisogno di delicatezza. Infine un nastro da pacchi con scritto “Fragile”, per ricordarci sempre delle nostre fragilità, e tanti altri oggetti, che hanno contribuito alla scrittura del romanzo.

Ad impreziosire la presentazione ci sono stati anche un gradito intrattenimento musicale la degustazione dei vini della Cantina Frentana e di alcune tipicità del Trabocco “Punta del Cavalluccio”.