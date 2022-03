Fossacesia, incontro in Regione per la bonifica dell’ex discarica comunale

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Fossacesia, Silvano Sgariglia, hanno incontrato il dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, Franco Gerardini, con il quale sono state definite le procedure per finanziare l’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale.

L’impianto, oramai dismesso da anni, è situato nella parte retrostante il cimitero comunale di Fossacesia. L’importo per le operazioni di bonifica è stato quantificato in 1 milione 440 mila euro, risorse chieste nell’ambito del Masterplan. Nei prossimi giorni il Comune di Fossacesia presenterà il progetto per la realizzazione dei lavori, in modo da chiudere l’attribuzione dello stanziamento.

“E’ stato raggiunto un obiettivo che ci eravamo prefissi da tempo. - ha commentato Di Giuseppantonio - Abbiamo lavorato con determinazione e nel convincimento che gli interventi andavano assolutamente fatti per recuperare quell’area. Alla luce dell’incontro avuto con la Regione, siamo convinti che riusciremo ad ottenere il finanziamento”.