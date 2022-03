Nasce la ’Linea dei Trabocchi’, servizi integrati per la mobilità sostenibile

È stata sottoscritta a Fossacesia la convenzione per la promozione dei servizi di mobilità sostenibile, con l'avvio della Linea dei Trabocchi, promossa da Legambiente, PMC Abruzzo Innovazione Turismo, DMC Costiera dei Trabocchi, DMC Sangro Aventino, FIBA Abruzzo, Donato Di Fonzo & F.lli, TUA Società Unica Abruzzese di Trasporto, Sangritana S.p.A e Autoservizi Cerella. Con questo progetto si potrà sperimentare "sin da subito un modello innovativo di sinergia tra i servizi per turismo - ricettività, complementari ed esperienziali, trasporto e mobilità - in un contesto di ottimizzazione della qualità e della sostenibilità ambientale come elemento caratterizzante dei territori coinvolti e dell’intera regione".

La convenzione, supportata da provincia di Chieti e Regione Abruzzo, incoraggia lo sviluppo di collegamenti effettuati in autobus su lunghe distanze e tratte di prossimità ed offre alternative all'uso delle auto private, nell'intento di contribuire a ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico, la congestione stradale e favorire l'intermodalità e la sicurezza negli spostamenti a costi vantaggiosi ed in un'ottica di turismo attivo sostenibile.

“È una giornata importante per il nostro territorio – ha dichiarato Alfonso Di Fonzo, presidente della Di Fonzo S.p.A. - poiché per la prima volta gli operatori mettono in rete i servizi, che fino ad oggi hanno offerto individualmente, con lo scopo di fidelizzare il turista non alla singola struttura ma all’intero territorio. Le aziende di trasporto pubblico aderenti alla convenzione metteranno a disposizione l’offerta di linee in esercizio sulla Costa dei Trabocchi, generando agevolazioni per l’utenza. Ad esempio, un passeggero che da Torricella Peligna vorrà recarsi al Lido Le Morge di Torino di Sangro, utilizzando il servizio pubblico, riceverà dalle strutture balneari aderenti un omaggio giornaliero pari alla durata del proprio titolo di viaggio. Stessa tipologia di agevolazione verrà applicata a tutti quei turisti che sceglieranno le linee provenienti da Roma e Napoli per soggiornare nelle strutture alberghiere aderenti alla convenzione, ricevendo un rimborso del titolo di viaggio proporzionale alla durata del soggiorno”.

Nel nuovo piano strategico regionale al centro dell'attenzione ci sono il tema della mobilià sostenibile "dei turisti, visti come cittadini temporanei, e la promozione di un turismo attivo sostenibile". Fiba Abruzzo intende facilitare questo connubio, attraverso la fruizione agevolata dei servizi offerti dalle proprie strutture. "Questa iniziativa dimostra – spiega Giuseppe Susi, presidente regionale di Fiba Abruzzo - che cresce la consapevolezza dell’importanza del tema della mobilità, aspetto centrale nello sviluppo anche turistico della Costa dei trabocchi".

A supportare l'iniziativa c'è anche Legambiente Abruzzo. "La nostra partecipazione e supporto all'iniziativa – dichiara Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo – parte dal protocollo sul turismo attivo sostenibile firmato la scorsa estate con la regione e volto a favorire l’innovazione ambientale del settore turistico, incentivando strumenti di eco-compatibilità e favorendo sinergie tra gli stakeholder pubblici e privati operanti nel settore turistico. La Linea dei Trabocchi è un elemento concreto che arricchisce la strategia del turismo responsabile ed ambientale dentro una visione di green mobility".