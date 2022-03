Fossacesia, 200 mila euro per gli asfalti

Il Consiglio comunale di Fossacesia, nella seduta del 20 giugno scorso, ha deliberato all’unanimità l’assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, per 200 mila euro, per finanziare una serie di interventi per la manutenzione del manto stradale sulle principali vie.

Si tratta dei percorsi che presentano maggiori problematiche dovute al consumo della pavimentazione. Il progetto sarà redatto nei prossimi giorni e prevederà, sostanzialmente, il rifacimento del tappetino di usura delle strade comunali maggiormente trafficate. I lavori dovrebbero avere inizio entro il prossimo mese di settembre.

“Per noi era importante creare le condizioni per consentire un transito normale sulle principali strade di Fossacesia – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. E’ un impegno che conferma come l’Amministrazione comunale abbia in seria considerazione la viabilità, fondamentale per l'economia di Fossacesia e la sicurezza dei cittadini”.