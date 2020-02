Orsogna, si conclude domani il premio "Domenico Ceccarossi"

Si concluderà domani, domenica 10 giugno, con la serata finale e il concerto di premiazione, dalle ore 19 nel Teatro “Camillo De Nardis” di Orsogna, il VI Premio internazionale “Domenico Ceccarossi” aperto a cornisti provenienti da tutto il mondo.

E’ il terzo di tre appuntamenti musicali dedicati a musicisti di talento. Oltre 500 ragazzi hanno preso parte al VI Premio “Camillo De Nardis” e al “Primo concorso internazionale Città di Orsogna”, gareggiando come solisti e partecipando in formazione orchestrale (dieci gli ensemble in gara).

Il Premio dedicato al “Principe dei cornisti” è stato realizzato in collaborazione con il conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara.

“La giuria - afferma il direttore artistico, Amerigo Orlando -, sarà presieduta dal maestro Nilo Caracristi, primo corno del teatro Verdi di Trieste e componente del celebre quintetto di ottoni "Gomalan Brass", e composta dai maestri Giuliano Melchiorre, Marcello Martella, Geremia Iezzi con la partecipazione straordinaria del maestro Donato Renzetti. Dirigerà la finale e il concerto di premiazione il maestro Francesco Quattrocchi”.

Per il sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara, con queste manifestazioni l’Amministrazione comunale “intende mantenere viva l’antica passione per la musica della comunità orsognese, celebrare due grandi artisti come De Nardis e Ceccarossi e dare un palcoscenico e un’opportunità di incontro e per mettersi alla prova a tanti ragazzi, avvicinandoli alla nostra storia culturale”.