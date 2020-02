Gli Amici di Marcello donano tre defibrillatori alla Costa dei Trabocchi

Domani, sabato 9 giugno, alle ore 11, sul trabocco Turchino, a San Vito Chietino, l’associazione Gli Amici di Marcello consegnerà tre defibrillatori acquistati con i fondi delle attività di volontariato ad altrettanti Comuni della Costa teatina.

Parteciperanno Vittorio Di Meco, padre di Marcello, Ivan Geniola, presidente dell’associazione Gli Amici di Marcello, Emiliano Bozzelli, Enrico Di Giuseppantonio e Silvana Priori, rispettivamente sindaci di San Vito Chietino, Fossacesia e Torino di Sangro.

Come già fatto negli anni passati, l’associazione di volontariato lancianese ha raccolto fondi per dotare diversi spazi pubblici di defibrillatori salvavita. Quest’anno, la scelta è caduta sulla splendida Costa dei Trabocchi, dove i defibrillatori saranno installati per garantire una stagione balneare sicura per residenti e turisti.

Dopo essere riusciti a donare 10 defibrillatori da destinare a luoghi pubblici, scuole, impianti sportivi, i volontari de Gli Amici di Marcello continuano le proprie attività. Attualmente è in corso #TShirtForLife, l’asta benefica di cimeli dei campioni sportivi su Charity Stars; nel corso dell’estate, ci saranno i tradizionali tornei di calcetto e beach volley. Tutti i fondi raccolti vengono investiti nell’acquisto di defibrillatori, da donare a luoghi simbolo del comprensorio frentano, in linea con la mission dell’associazione.