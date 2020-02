Tamponamento all’uscita dalla Sevel, in due finiscono al pronto soccorso

Due operai sono finiti in ospedale ieri sera dopo un tamponamento a catena avvenuto in val di Sangro all'uscita dello stabilimento Sevel. Lo scontro, che ha coinvolto quattro autovetture, è avvenuto all'uscita del turno di pomeriggio, pochi minuti prima delle 22.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Atessa per i rilievi dell'incidente.

Due operai, uno di Paglieta e un trasfertista, sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Nessuna conseguenza, se non i danni alle vetture, per le altre persone coinvolte.