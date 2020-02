Orsogna, appaltati i lavori per sistemare piazza Mazzini e via Adriatico

L’Amministrazione comunale di Orsogna ha appaltato i lavori di miglioramento ed efficientamento del sistema di raccolta delle ​acque piovane in piazza Mazzini, lungo via Adriatico e su altre strade limitrofe. “Il progetto - spiega il sindaco, Fabrizio Montepara - prevede la realizzazione di cunette per la raccolta delle acque, di griglie stradali​, cui seguirà il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale”.

L’importo complessivo al lordo del progetto è di 92.289,97 euro, di cui 72.347,68 per lavori. E’ stata espletata la gara di appalto con l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Di Biase di Lanciano per un importo di 68.707,55 euro.

“Iniziamo sul nostro territorio una serie di lavori che riguarderanno le strade urbane e rurali - sottolinea Montepara - che si affiancheranno ad altre iniziative. Purtroppo, come è noto, l'iter burocratico delle procedure per appaltare i lavori è molto lungo, addirittura ci sono molti più vincoli per le piccole opere rispetto ad appalti milionari. Con il nuovo Governo mi auguro che le cose miglioreranno anche da questo punto di vista. Come Amministrazione comunale siamo molto soddisfatti perché stiamo continuando a realizzare quanto avevamo previsto e proposto ai cittadini nel nostro programma elettorale”.