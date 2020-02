A Fossacesia arriva il "Mercato della Costa dei Trabocchi"

Aprirà a Fossacesia Marina, dal 12 luglio e fino al 26 agosto, il ‘Mercato della Costa dei Trabocchi’, all’interno di apposite casette in legno: un viaggio all’interno dei sapori e del gusto tra le eccellenze enogastronomiche della nostra regione.

Ad annunciarlo sono il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio ed il consigliere delegato alle Politiche Agricole, Lorenzo Santomero, che hanno voluto dar vita ad un mercato di prodotti dell’enogastronomia regionale per promuovere la qualità e le tipicità dei produttori abruzzesi ed il tutto nello splendido scenario della Costa dei Trabocchi.

“Abbiamo voluto fortemente la realizzazione del Mercato della Costa dei Trabocchi qui a Fossacesia perché crediamo che i nostri prodotti, dei quali molti sono di eccellenza, possano essere un validissimo strumento di promozione turistica del territorio e dell’intera regione. – dichiara Enrico Di Giuseppantonio – Ricordo che Fossacesia fa parte del circuito delle Associazioni Città dell’Olio e Città del Vino, è Bandiera Blu da 17 anni e Bandiera Verde dal 2012 e quindi presenta, a nostro avviso, tutti i requisiti per poter valorizzare, ospitare, promuovere ogni utile strumento che possa far conoscere il nostro meraviglioso territorio”.

L’Amministrazione comunale di Fossacesia ha sempre creduto nell’importanza della valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio e dell’intera regione Abruzzo, tant’è che proprio da Fossacesia è partito l’invito a tutti i Comuni dell’interno di valutare l’idea di esporre i propri prodotti nella ex stazione ferroviaria, non appena la stessa sarà data in concessione da Ferrovie dello Stato, cosicché tutti possano usufruire dei benefici che deriveranno dalla realizzazione della Via Verde.

"Il mercato agroalimentare della Costa dei Trabocchi è un'iniziativa nella quale credo molto. Questa che andremo a realizzare sarà la prima edizione, ma spero fermamente che possa ripetersi nel tempo – dichiara Lorenzo Santomero, consigliere comunale, delegato alle Politiche Agricole -. Il turismo di qualità non può esimersi dalla valorizzazione dell’agroalimentare ed i dati ci danno ragione: la gente viaggia anche alla ricerca del buon cibo, del prodotto locale di eccellenza.” Secondo quanto previsto dal bando, per poter partecipare al Mercato della Costa dei Trabocchi, che si svolgerà sul Lungomare di Fossacesia Marina, sarà necessario essere imprenditori agricoli, singoli o associati, anche in cooperative e consorzi, la cui azienda abbia sede o svolga la propria attività nella Regione Abruzzo, associazioni temporanee di imprese o associazioni senza fini di lucro con sede sul territorio di Fossacesia e con prodotti ed attività attinenti le finalità del mercato, produttori di opere del proprio ingegno connesse alla tradizione locale.

I partecipanti potranno esporre e vendere i loro prodotti all’interno di casette in legno bianche ubicate nella zona antistante Baya Verde Il bando ed il modello di domanda, che dovrà pervenire al protocollo del’ente entro le ore 12 del giorno 22 giugno 2018, sono scaricabili sul sito internet del Comune di Fossacesia www.fossacesia.gov.it. “Auspichiamo che partecipino al bando più aziende possibili – concludono Di Giuseppantonio e Santomero – questa è una grande opportunità non solo per farci conoscere, ma, come abbiamo ripetuto più volte, anche per creare occupazione, speriamo, soprattutto fra i giovani”.