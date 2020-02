Vetrina del Gusto, pubblicato l’avviso per cantine, frantoi e aziende agricole

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Fossacesia (www.fossacesia.gov), e scadrà l’11 giugno alle ore 12, l’avviso pubblico per l’individuazione di aziende agricole, frantoi e cantine interessate all’esposizione dei propri prodotti all’interno della Vetrina del Gusto di Fossacesia, ubicata nei locali del Parco dei Priori a San Giovanni in Venere.

L’iniziativa, giunta al secondo anno, ha come finalità principale quella di promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari ed enogastronomici, attraverso l’esposizione degli stessi all’interno di vetrine appositamente realizzate ed ubicate nei locali del Parco dei Priori. “Abbiamo avviato in via sperimentale questa importante iniziativa già lo scorso anno – commenta Lorenzo Santomero, consigliere delegato alle Politiche Agricole ed alla Città d’Identità del Comune di Fossacesia - per dare l’opportunità alle aziende agricole, alle cantine, ai frantoi di poter esporre, a titolo gratuito, i loro prodotti, così da poter valorizzare le eccellenze del territorio e, considerata la buona riuscita della cosa, intendiamo riproporla anche quest’anno per dare nuovamente a tutti quest’occasione”.

L’Amministrazione di Fossacesia, infatti, mette a disposizione, a titolo totalmente gratuito, delle aziende agricole, dei frantoi e delle cantine che ne faranno richiesta, vetrine presenti nel locale situato nello splendido scenario del Palazzo dei Priori. L’assegnazione di ciascuna vetrina, che avverrà per ordine cronologico in base alla data di acquisizione al protocollo dell’Ente, avrà la durata di 15 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, salvo l’assenza di ulteriori richieste che darà diritto a poter esporre i propri prodotti per più tempo. Durante il periodo di assegnazione, gli espositori potranno organizzare eventi, manifestazioni, iniziative utili a promuovere il proprio prodotto, andando magari a combinarsi con le numerose attività che durante il periodo estivo si svolgono nel Parco dei Priori.

“Il progetto - afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - rappresenta un ulteriore passo nella direzione della valorizzazione del nostro territorio. Crediamo nella collaborazione tra pubblico e privato per dare la possibilità ai produttori delle eccellenze enogastronomiche di Fossacesia di avere una eccezionale vetrina nel cuore di un’area tra le più importanti e visitate d’Abruzzo. La possibilità di scoprire e degustare in questa cornice i migliori prodotti locali sarà per i turisti un motivo in più per visitarci e intrattenersi, - conclude - mentre per l’Amministrazione un’occasione preziosa per migliorare l’offerta turistica e conferire maggiore attrattività al nostro territorio”.