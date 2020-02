Torino di Sangro, migranti al lavoro per pulire la spiaggia

Alcuni ospiti del centro di prima accoglienza Camping Sangro hanno dato il via al progetto che prevede la pulizia e la rimozione dei rifiuti dal litorale di Torino di Sangro, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra la Prefettura, il Comune e la società Alba s.r.l. che si occupa della gestione dei migranti.

"I ragazzi - raccontano i referenti dell'iniziativa - hanno dato il loro piccolo contributo al territorio locale scendendo in campo come volontari al fianco dell’associazione City Angels di Campomarino, con la quale la società collabora già da alcuni anni.

Integrazione e gratitudine sono le parole che hanno contraddistinto la giornata. Molti i bagnanti e i passanti che curiosi si sono avvicinati per fare conoscenza e per ringraziare del lavoro svolto. Prima tappa questa di un progetto che prevede una serie di iniziative che coinvolgeranno la comunità locale e gli ospiti della struttura nei prossimi mesi ma intanto la pulizia delle spiagge continua e il secondo appuntamento è fissato per la prossima settimana".