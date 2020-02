"Atessa musica e motori", festa cittadina delle eccellenze atessane

Museo diffuso di auto d’epoca, concerti en plein air, FCA Village e ritrovo Ferrari per la seconda edizione di Atessa Musica e Motori 2018, evento che animerà il centro storico di Atessa 8, 9 e 10 giugno, realizzato dall’assessorato agli Eventi, Sport e Attività Produttive del Comune di Atessa, in collaborazione con la Sevel, il Club Frentano Ruote Classiche e il Ferrari Club di Atessa.

“Tre giornate ricche di appuntamenti - sottolinea Vincenzo Menna, assessore agli Eventi, Sport e Attività Produttive, - per festeggiare lo storico legame tra il territorio e la Sevel, uno degli impianti automobilistici più all’avanguardia e competitivi del mondo e partner principale dell’iniziativa. Atessa Musica e Motori sarà una festa cittadina delle eccellenze atessane”.

L’azienda della Val di Sangro sarà presente all’evento con il Village Fca in piazza Garibaldi, uno spazio espositivo che ospiterà Maserati Levante, Maserati Ghibli e i furgoni Ducato, veicoli commerciali leggeri prodotti dalla fabbrica dei record (298.813 esemplari nel 2017).

Ci sarà anche un museo diffuso di auto d’epoca. Lancia Appia III serie, Alfa Romeo Giulietta Sprint, Fiat 1100, Lancia Fulvia Coupé, Alfa GT Bertone, Lancia Delta Integrale sono solo alcuni dei tanti modelli di vetture storiche che saranno esposte nei luoghi più suggestivi della città conducendo i visitatori in un inedito percorso a cielo aperto, curato dal Club Frentano Ruote Classiche. Sotto la Cattedrale di San Leucio invece, in via Trento e Trieste, rivivrà il mito della Vespa in uno spazio allestito dal Vespa Club di Atessa.

C’è grande attesa per i due concerti en plein air. Si parte venerdì 8 alle ore 21.30 in piazza Municipio con il New Tenco Project. Tiziana Ghiglioni, Gianluigi Trovesi e Umberto Petrin, artisti noti a livello internazionale non solo nell’ambito della musica Jazz, onoreranno la figura di Luigi Tenco con temi originali dell’autore e altri appartenenti al repertorio più strettamente jazzistico.

Sabato 9 alle 21.30, sempre in Piazza Municipio, sarà la volta del Max Ionata Quartet, quartetto che prende il nome dall’artista atessano di fama mondiale, considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea che in pochi anni ha conquistato l'approvazione di critica e pubblico riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all'estero. In caso di maltempo entrambi i concerti si svolgeranno nel Teatro Comunale “Antonio Di Iorio” di Atessa.

Atessa Musica e Motori sarà anche l’occasione per festeggiare i 20 anni del Ferrari Club di Atessa, associazione sportiva che vanta 150 soci e che, per questo compleanno speciale, ha organizzato un “Ritrovo Ferrari”.

Gli appassionati di auto avranno la possibilità di iscriversi ad un test drive su una delle due Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde, messe a disposizione dal gruppo Fca, per un’avvincente esperienza su quattro ruote, alla scoperta delle strade più affascinanti di Atessa. Gli interessati potranno iscriversi al test drive mandando una mail all’indirizzo atessamusicaemotori2018@gmail.com a partire dalle ore 8 di mercoledì 6 giugno 2018. Solo i più veloci, i primi venticinque che presenteranno la richiesta, saranno convocati in piazza Garibaldi a partire dalle ore 17 di sabato 9 giugno per vivere un‘emozione unica. L’evento si chiuderà domenica 10 giugno con una sfilata di auto storiche, Ferrari ed una cerimonia conclusiva nella Villa Comunale di Atessa.