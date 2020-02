Atessa, in seimila allâ€™Holi Color Day

Seimila i partecipanti di quest’anno all’Holi Color Day che si è tenuto ieri allo Stadio Comunale di Montemarcone di Atessa.

“Un grande risultato per un evento che ogni anno cresce sempre di più e diventa punto di riferimento del Centro Italia per le feste Holi – dicono gli organizzatori dell’associazione Lol Asd– d’altra parte Atessa è stata la prima in Abruzzo, il 2 giugno del 2015, a entrare a far parte del circuito delle iniziative colorate che prendono spunto dalla famosa festa indiana. Siamo davvero molto soddisfatti”.

“Più della metà degli biglietti – aggiungono – sono stati venduti in prevendita e questo sottolinea come l’Holi sia ormai un appuntamento fisso del territorio che tutti aspettano con grande attesa”.

La festa, che ha visto il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Atessa, è iniziata la mattina con la Color All Runners Abruzzo, una corsa di 5 km alla quale hanno partecipato corridori di tutte le età. A mezzogiorno c’è stato il taglio del nastro del color festival che è andato avanti fino a notte fonda con dj set, ospiti e animazione.

Dodici ore di musica con ospiti che hanno fatto scatenare i numerosi partecipanti: Alex Nocera, direttamente da m2o; Nausica, dj open act del Modena Park di Vasco Rossi; il giovanissimo Mark Storm; Gil Sanders, miglior remixer italiano al Dance Music Awards Italia; Dj Kim; Marco Scaia; la cantante e vocalist Kristal, voce femminile ufficiale dei jingle dello “Zoo di 105”.

La musica è stata accompagnata da una scenografica animazione con ballerini provenienti dai più esclusivi club italiani che ha lasciato letteralmente senza fiato i numerosi partecipanti.

Affollatissima l’ampia area dedicata ai più piccoli con gonfiabili, baby dance, ballon art e trucca bimbi a cura dei Creatori di Sorrisi e Smike Animazioni.

