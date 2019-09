Fossacesia, da 3 a 7 vigili per il periodo estivo

A partire da domani, venerdì 1 giugno, passerà da tre a sette il numero dei vigili che, oltre al Comandante ed a quelli già presenti, contemplerà l’assunzione di tre vigili stagionali.

“In estate la popolazione di Fossacesia si triplica – commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ed è quindi fondamentale aumentare anche il numero degli agenti di polizia locale che, con il loro servizio devono far fronte alle pesanti esigenze di gestione del traffico ed alla sicurezza di cittadini e turisti”. I vigili assunti sono stati chiamati dall’interno di una graduatoria approvata a seguito di un concorso che il Comune di Fossacesia aveva espletato nel 2016.

Sempre a partire dal 1 giugno e sino al 3 settembre sarà ripristinato il senso unico sul Lungomare di Fossacesia Marina, un provvedimento in vigore, esclusivamente nel periodo estivo, da ormai 30 anni. “Ripristinare il senso unico, in direzione nord sud, - dice Di Giuseppantonio - sul Lungomare di Fossacesia Marina è un atto essenziale non solo per una migliore gestione del traffico che, altrimenti, a causa dell’aumentato numero di automobilisti durante il periodo estivo, si ingolferebbe ma è anche un provvedimento utile per l’ambiente, poiché ridurre gli ingorghi, che inevitabilmente si creerebbero, fa diminuire l’emissioni di fumi inquinanti delle automobili”.

Inoltre, Fossacesia attua da tempo azioni di tutela ambientale finalizzate a migliorare la qualità dell’ambiente e di conseguenza la salute dei propri cittadini. Questa sensibilità verso le tematiche di salvaguardia ambientale ha fatto sì che la città potesse fregiarsi per ben 17 anni consecutivi del prezioso sigillo della bandiera blu [LEGGI QUI] e dal 2012 anche della bandiera verde. A partire sabato 2 giugno, inoltre, il Comune di Fossacesia riaprirà anche il parcheggio della Fuggitella, così da consentire, come tutti gli anni, ai tanti che frequentano questa storica spiaggia di poter usufruire di un’area idonea dove poter parcheggiare.