Amministrative 2018, ecco la lista "Torino di Sangro nel cuore". Nino Di Fonso candidato sindaco

Si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Tra i Comuni coinvolti dalla tornata elettorale c'è Torino di Sangro (nel Vastese non si voterà in nessun comune). Ieri sera qui è stata presentata la lista civica Torino di Sangro nel Cuore.

Il candidato sindaco è Nino Di Fonso, noto imprenditore del posto, che ha così esordito presentando la sua candidatura: “È con immenso orgoglio che ci presentiamo alla vostra attenzione, animati da un forte spirito di gruppo e dall'infinito amore per il nostro paese. Il nome della nostra lista civica dice già tutto su cosa ha animato questa squadra, su cosa rappresenterà la nostra spinta propulsiva, perchè abbiamo tutti Torino di Sangue nel cuore”.

La squadra al suo fianco è composta da: Giancarlo De Grandis, Vincenzo Mucci, Rocco Presenza, Alessio Cannone, Antonietta Vara, Filippo Priori, Claudio Schipsi, Antonio Giorgio, Paola Di Blasio, Sabrina Paolucci, Antonio Priori e Giuseppe Polidoro.

A breve ci sarà anche la presentazione ufficiale del programma della lista che punterà, a detta di Di Fonso, “su viabilità, sicurezza, edilizia scolastica, cultura, turismo. C’è da lavorare tanto ma con umiltà e impegno si può fare tutto. Mare e agricoltura sono i punti di forza del nostro territorio, cercheremo di portare all’attenzione di tutta la collettività pochi punti in programma, ma reali e costruttivi. Mi auguro che i cittadini scelgano bene per il bene di tutta la comunità”