Atessa, furto al bar tabacchi, bottino da oltre 12mila euro

Ammonta a oltre 12mila euro il bottino del furto della notte scorsa ai danni di un bar-tavola calda con distributore carburanti sulla Fondovalle Sangro, in territorio di Atessa.

Come documentato dalle telecamere di videosorveglianza, sono stati in tre ad agire, incappucciati, entrando nel locale poco prima dell'una forzando una finestra. I ladri sono riusciti ad agire in meno di 4 minuti. Oltre a prendere il registratore di cassa, contenente 1.200 euro, hanno rubato diverse stecche di sigarette per un valore superiore ai 10mila euro.

I carabinieri di Atessa, coordinati dal capitano Marco Ruffini, stanno visionando i filmati delle telecamere interne al locale e di quelle presenti in zona.