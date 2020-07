I Gemelli di Guidonia e Gli Aristogattoni a Gessopalena per una serata di beneficenza

Il teatro comunale “G. Finamore” di Gessopalena ospiterà domani, martedì 24 aprile alle ore 21, la serata di beneficenza organizzata dalla Onlus “Noi e gli Angeli - Nico Consalvo” di Casoli, che dal 2008 offre aiuto ai bambini bisognosi o sofferenti e conforto alle loro mamme.

“Musicabaret” con i Gemelli di Guidonia e Gli Aristogattoni regalerà al pubblico due ore di puro divertimento con uno spettacolo di comicità e jazz. I tre fratelli Acciarino, per anni al fianco di Fiorello nei suoi show, come l’Edicola Fiore, sono stati ribattezzati “Gemelli di Guidonia” proprio dal poliedrico showman.

Gli Aristogattoni, band fondata dal contrabbassista altinese Renato Gattone, propone il repertorio dei grandi autori americani dagli anni Trenta ad oggi, “… perché resistere non si può al ritmo del jazz”.

Il costo del biglietto è di 10 euro. L’incasso sarà destinato alle attività benefiche della Onlus fondata da Maria Talone, madre del dottor Nico Consalvo, veterinario di Casoli prematuramente scomparso una decina di anni fa: “Il dolore per la perdita di un figlio si è trasformato in amore per il prossimo”.