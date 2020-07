Via Verde, l’estate si avvicina e i lavori vanno avanti

42 chilometri di pista ciclabile che da Ortona arrivano fino a Vasto per uno dei più lunghi percorsi ciclopedonali d’Europa. E’ la Via Verde della Costa dei Trabocchi che, tra cantieri, pulizie e qualche intoppo, sta iniziando a prendere forma ed a cambiare il volto del nostro litorale.

“Ora le ditte si stanno occupando della pulizia dell’ex tracciato ferroviario, - dice l’architetto Cristian Bomba [LEGGI QUI], uno dei progettisti della Via Verde, illustrando le varie fasi dei lavori - a seguire si passerà all’adeguamento delle gallerie e poi, via via, a tutti i successivi step che porteranno alla realizzazione della pista”.

Un percorso non senza difficoltà, anche di ordine morfologico, ma che presto lasceranno il posto ad una nuova e moderna infrastruttura che, anche grazie alla collaborazione di Comuni e traboccanti con la Provincia, regalerà alla nostra regione una nuova opera che, se bene sfruttata, non potrà che fare da volano per il turismo dell’intero territorio.