Presentanto a San Vito il Maniga Paracycling Team

“A causa della mia disabilità non ero mai salita su una bici. Quando mi è stato proposto di farlo mi è sembrata una sfida difficile, impossibile, e quindi assolutamente da tentare”. Lorena Ziccardi, 34 anni, molisana d'origine ma residente a Lanciano, è uno degli atleti del Maniga Paracycling Team, squadra di paraciclismo nata pochi mesi fa e che è stata presentata ufficialmente l'altro ieri a San Vito Chietino.

A mettere su il gruppo è stato il ciclista Luca Pizzi, più volte campione del mondo e vincitore delle Olimpiadi di Londra assieme al fratello Ivano nel ciclismo paralimpico, specialità tandem. “Sono stato per diversi anni nel mondo paralimpico, con la Nazionale, tra sfide, emozioni e grandi vittorie internazionali – spiega Pizzi – e mi è rimasto nel cuore. Lasciata l'attività agonistica, ho deciso di mettere su un mio team, anche per dare una opportunità in più a quanti hanno invalidità e problemi, anche gravi, di disabilità. Il gruppo – aggiunge – per ora è formato da 18 atleti, di cui metà anche normodotati. Ringrazio i ragazzi per il loro impegno e anche tutti i partner che hanno creduto in questo progetto e lo sostengono”. Ossia Orthosan, Selmec, Protecno, Faicom, Giobby.com, Officine Ortopediche Som, Bcc Sangro Teatina, Farmacia Verna San Vito Chietino, Selle Smp, Rudy Project, Protek, Bar D'Urbano”.

Ziccardi, atleta della Nazionale femminile di basket in carrozzina, nonostante finora non fosse “mai salita su una bici”, ha già conquistato in due occasioni la maglia tricolore. Della squadra di paraciclismo, che ha sede legale a Campobasso, fanno parte inoltre Domenico Fantini, 23 anni di Lanciano, rimasto invalido a causa di un incidente in moto del 2014 in cui ha riportato gravissime lesioni alla colonna vertebrale; Alberto Del Ry, di San Vito, che ha una malattia degenerante; Alberto Catena, di Ortona, che ha una gamba amputata a seguito di un incidente sul lavoro; Angelo Zanotti, di Bergamo, ipovedente, maglia rosa al Giro d'Italia handbike; Michele Piacquadio, di Cerignola; Massimiliano Belsito di Cerignola; Felice Carrino, di Termoli; Angelo Gaeta, di Isernia.

“Si tratta di una opportunità importante – afferma Fantini, che già sta cominciando ad ottenere risultati – che ci rimette in gioco e ci prepara ogni volta a nuove sfide. E poi, insieme, ci divertiamo”. “E' difficile andare avanti con una disabilità importante – aggiunge Catena – e fare sport e fare squadra significa trovare nuovi stimoli”. “Da piccolo adoravo andare in bici, una passione che mi è stata trasmessa da mio padre – sottolinea Del Ry – e adesso ho riscoperto quelle sensazioni”.

La stagione sportiva è all'inizio. “Gli appuntamenti ai quali prenderemo parte – riprende Pizzi – sono le prove del Campionato italiano, una delle quali si terrà nelle prossime settimane a Francavilla al Mare, e alcune gare di Coppa Europa. Le sfide internazionali sono quelle a cui maggiormente punteremo”.