Al Got Skatepark di Fossacesia la prima gara federale di skateboard in Abruzzo

Il 14 e 15 aprile a Fossacesia appuntamento per tutti gli amanti dello skateboard al Got Skatepark che ospiterà la prima gara federale in Abruzzo. Saranno due giornate dedicate ai più giovani, dai 5 ai 13 anni, con lo skateboard contest nel circuito della Skate Kids Series e del Trofeo Coni.

"La Commissione Italiana Skateboard FISR - spiega una nota - lancia quest’anno il primo circuito dedicato interamente agli skaters più giovani, la Skate Kids Series: una serie di contest organizzati in varie regioni italiane con l’obiettivo non solo di stimolare la competizione fra i più giovani, ma anche di creare un momento di aggregazione per skaters e per le famiglie, attraverso la condivisione della propria passione per la tavola a rotelle.

Ad ogni tappa della Skate Kids Series, i bambini verranno suddivisi in varie fasce di età comprese tra i 5 ed i 13 anni, rispettivamente divisi in maschi e femmine:

Categoria Baby – 5,6,7 anni compresi ( nati nel 2013, 2012 e 2011 )

Categoria Kid – 8,9,10 anni compresi ( nati nel 2010, 2009 e 2008 )

Categoria Young – 11,12,13 anni compresi ( nati nel 2007, 2006 e 2005 ) valevole per il Trofeo CONI

La stagione della Skate Kids Series, che si svolgerà da aprile fino a giugno, passerà per 9 regioni con 17 tappe e alcune di queste, una per regione, saranno anche protagoniste di un ulteriore circuito molto importante: il Trofeo Coni. Si tratta di un trofeo, che comprende decine di discipline sportive, riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e 13 anni; una manifestazione nazionale promossa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con lo scopo di promuovere e divulgare ogni forma di attività sportiva riconosciuta e per la prima volta nella storia, anche lo skateboarding ne prenderà parte.

I vincitori della categoria Young nelle tappe valevoli per il Trofeo CONI, saranno invitati a rappresentare la propria regione di appartenenza nella finale nazionale del trofeo che si terrà a settembre in data da destinarsi. Essendo un torneo di carattere regionale, si potrà partecipare solamente alle tappe della propria regione di appartenenza".

