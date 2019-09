Manutenzione via Canaparo, Fossacesia e Lanciano s’incontrano

“Abbiamo più volte sollecitato un incontro con gli amministratori comunali di Lanciano per definire le competenze circa la manutenzione di via Canaparo, in località Villa Scorciosa. Ora finalmente abbiamo compiuto un nuovo e importante passo avanti per stabilire alcuni aspetti tecnico-legali e di questo va dato atto al vice sindaco di Lanciano, Giacinto Verna, di aver contribuito a superare gli ultimi ostacoli”.

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, dopo l’incontro avuto con Verna. Di Giuseppantonio era accompagnato dai consiglieri comunali Danilo Petragnani (delegato nelle tematiche relative ai Lavori Pubblici e alla Viabilità), da Cristina Pocetti (con delega alle tematiche relative alla frazione di Villa Scorciosa).

L’ultimo incontro tra le due amministrazioni comunali si era tenuto nel maggio 2015 e in quell’occasione erano già stati fissati alcuni criteri per trovare le giuste intese per la manutenzione della strada, della lunghezza di 860 metri, che segna il confine tra i due comuni.

Via Canaparo ricopre una sua importanza nei collegamenti ed è percorsa giornalmente da numerosi autoveicoli anche mezzi di servizio della Casa Circondariale di Villa Stanazzo. “Il confronto è stato necessario per aggiornare la bozza d’intesa raggiunta tre anni or sono - spiega Di Giuseppantonio -. Fossacesia, tra l’altro, ha in programma di procedere al rifacimento del manto stradale e certamente troveremo la collaborazione di Lanciano per questo intervento".