Camion in fiamme sull’A14, autotrasportatore riesce a mettersi in salvo

E' uscito illeso l'uomo che era alla guida di un camion andato a fuoco sul tratto abruzzese dell'A14.

L'allarme è scattato attorno alle 10,30 tra i caselli di Val di Sangro e Lanciano. Per motivi che i vigili del fuoco di Lanciano stanno accertando, il mezzo pesante ha preso fuoco. Il camionista ha fatto in tempo ad accostare, mettersi in salvo e chiedere aiuto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Distaccamento di Lanciano e gli agenti della polizia stradale di Vasto Sud.

Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di spegnimento del rogo.