San Vito Chietino, controllo velocità sulle strade

Giorno di controlli sul territorio, domani, per le strade di San Vito Chietino, così come comunicato dallo stesso Comune sanvitese. Domani, 7 marzo, verrà attivato il servizio controllo velocità veicoli sulle strade del territorio comunale da parte del Comando Polizia Locale, come da nulla osta Enti preposti.

Saranno interessate: la sp 82 San Vito - Lanciano, la sp 81 San Vito - Fossacesia, la sp 74 S.Apollinare - Guastameroli, la SS 16 Adriatica e la sp 81 San Vito - Fossacesia.

Per tutte le strade indicate, il limite di velocità è fissato a 50 chilometri orari, così come previsto dal Codice della Strada.