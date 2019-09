Di Giuseppantonio: "Ogni esperienza è trampolino da cui prendere la rincorsa"

“La vittoria dei 5 Stelle nel collegio uninominale 5 è stata decisiva ed ha rispecchiato perfettamente il trend dell’Italia meridionale. Ovviamente non vi nascondo il dispiacere e l’amarezza del primo momento. Ho sempre dedicato la mia vita alla politica, con passione, onestà e coraggio, lavorando per essa e restando coerente ai miei valori. Ma la politica, miei cari amici, altro non è che lo specchio della vita e così come quando nella vita ci si trova ad affrontare delle difficoltà, per poi dover ripartire, allo stesso modo nella politica ogni esperienza, anche quella deludente, deve essere il trampolino da cui prendere la rincorsa”. Si è preso un po’ di tempo per commentare il risultato elettorale Enrico Di Giuseppantonio, candidato alla Camera con la coalizione di centrodestra, fermo al 33,34%, dietro la candidata 5 stelle Carmela Grippa.

“Il risultato raggiunto, per quanto inferiore a quello dei 5 stelle, è stato comunque per me un buon risultato che ha acclarato un giudizio positivo non solo nei miei confronti ma anche verso le liste e i candidati del centrodestra. Inoltre, - prosegue - desidero rivolgere, con assoluta onestà intellettuale, gli auguri di buon lavoro al neo parlamentale dei 5 Stelle, Carmela Grippa, che ora, essendosi spenti i riflettori della campagna elettorale, mi auguro diventi realmente punto di riferimento per i tanti cittadini del territorio, che hanno il sacrosanto diritto di essere rappresentati in Parlamento”.

E conclude ribadendo la volontà di proseguire il suo impegno in politica, con carica, entusiasmo e passione. “Continuerò - scrive su Facebook - con una consapevolezza in più: l’amore per il mio territorio e la fiducia che mi avete dato sarà per me la leva più forte per poter continuare a lavorare per il bene comune. Io per voi continuo ad esserci e continuerò ad essere Enrico. Grazie a tutti”.