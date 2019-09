Enrico Di Giuseppantonio candidato alla Camera: "Il nostro territorio deve rinascere"

"Il nostro territorio deve rinascere. E questa rinascita sarà possibile solo se progettiamo insieme un futuro migliore per tutti". Questo il messaggio che Enrico Di Giuseppantonio (Noi con l'Italia - Udc) candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Vasto, Lanciano, Ortona, affida agli elettori chiedendo loro la fiducia nelle elezioni del 4 marzo.

"Mi impegnerò nel Parlamento - aggiunge il sindaco di Fossacesia - come un sindaco si impegna con passione, dedizione ed onestà per la sua comunità. Non vi deluderò".