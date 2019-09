Custom Party, ufficializzate le date estive della dodicesima edizione

13, 14 e 15 luglio: queste le date comunicate dagli organizzatori per la dodicesima edizione del Custom Party, l’evento di musica anni Cinquanta, intrattenimento, riders e gastronomia che anche quest’anno si terrà nel centro storico di Casoli. L’associazione Number Twelve e l’Old School Diner sono già in moto per definire il programma musicale dell’iniziativa che ogni anno fa ballare e scatenare numerosi appassionati del rock’n’roll provenienti da tutta Italia.

“Il cambio di location dell’anno scorso – spiega Nico Di Pendima dell’Old School Diner di Casoli – ci ha sicuramente premiato. Riportare la manifestazione in un centro storico è stata una scelta vincente. Per tale motivo abbiamo deciso di riconfermare la nostra scelta anche per l’edizione 2018”.

Dopo i grandi ospiti della scorsa edizione, tra i quali Deke Dickerson e Nick’s Airlines, si attendono i nomi degli artisti che saliranno sul palco a luglio prossimo e che saranno comunicati a breve dalla direzione artistica curata da Dj Galeazzo.

Il Custom Party, come di consueto, non sarà solo musica, rigorosamente rock’n’roll. Ci sarà un ampio spazio dedicato alle moto dove si riuniranno numerosi bikers provenienti da tutta Italia già pronti a riservarsi un posto in prima fila al festival. Il centro storico di Casoli sarà inoltre allestito con stand tematici dedicati allo strepitoso mondo anni Cinquanta all’interno dei quali ci si potrà tatuare, farsi un acconciatura o un make up vintage. Il tutto sarà accompagnato da drink e food con la possibilità di degustare tantissime pietanze e fiumi di birra.