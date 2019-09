Incidente sul lavoro ad Atessa, grave 54enne

E’ grave l’uomo di 54 anni, B.G., rimasto ferito in un brutto incidente sul lavoro nell’azienda Beta Costruzioni in località Saletti ad Atessa questa mattina attorno alle 8. L’operaio è stato travolto e schiacciato da circa 5 quintali di materiale ferroso caduto da un carrello elevatore mentre si preparava per andare in cantiere.

Immediatamente soccorso dai sanitari dell’ospedale San Camillo di Atessa, viste le gravi condizioni, l’uomo è stato poi trasportato con un’ambulanza del 118 nell’ospedale di Pescara.

Sulla dinamica dell’incidente, ancora da accertare, indagano i Carabinieri di Atessa, gli ispettori della Asl ed il pm del tribunale di Lanciano Serena Rossi.