Industria 4.0, strumenti, opportunità e incentivi per le aziende

Venerdì 16 febbraio dalle ore 14.30 è in programma il seminario dal titolo “Industria 4.0 nuove opportunità per imprese e professionisti del territorio” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano. Il seminario avrà luogo nei locali del Patto Territoriale Sangro-Aventino a Santa Maria Imbaro in Via Nazionale.

Che cos’è l’industria 4.0? Quali sono le tecnologie digitali utilizzabili? Quali i benefici e agevolazioni fiscali previste per le aziende che investono in chiave di industria 4.0? A queste ed altre domande si propone di rispondere il seminario rivolto alle imprese ed ai loro tecnici, ai professionisti, agli artigiani e a tutti coloro che seguono le realtà industriali per gli aspetti economico-amministrativi.

Tutti gli operatori coinvolti dal profondo e complesso processo di trasformazione dell’industria, devono infatti poter avere una visuale multidisciplinare delle problematiche per poter sviluppare sinergie anche mediante la condivisione delle conoscenze e delle esperienze.

Per l’impresa è importante avere un quadro degli incentivi e degli strumenti a supporto di Industria 4.0 e capire come ottenerli e ottimizzarli, attivando processi organizzativi che favoriscano la trasversalità tra funzioni, adeguando le competenze e favorendo la comprensione dei processi verso la quarta rivoluzione industriale.

La legge di bilancio 2017 incentiva la trasformazione delle aziende manifatturiere in chiave “Industria 4.0”; è questo un segnale importante che indica quale sia la scelta strategica compiuta a livello nazionale, peraltro già in fase di attuazione più o meno avanzata in altri paesi europei. Il seminario si propone pertanto di favorire e sviluppare la comprensione del concetto di “Industria 4.0” a 360°.

Non si trascurerà di inquadrare gli aspetti normativi ed amministrativi relativi alla legge di bilancio 2017, che istituisce forme agevolate di ammortamento dei beni materiali ed immateriali in chiave “Industria 4.0”; in questo contesto verranno focalizzati il ruolo dei professionisti, i benefici fiscali previsti dalla norma e le procedure per la redazione e deposito della perizia giurata redatta dal professionista tecnico. L’interconnessione tra i diversi attori del territorio permetterà di creare un territorio 4.0.