Ex Area Gru, assemblea popolare ad Atessa

Si terrà il prossimo mercoledì 7 febbraio, alle ore 20.30, nel salone Infogiovani di Piazzano di Atessa, l’assemblea popolare per discutere con i cittadini come valorizzare la ex Area Gru.

Già dall’aprile dello scorso anno, l’amministrazione di Atessa, con allora a capo l’ex sindaco Nicola Cicchitti, aveva lanciato una raccolta di idee e proposte al fine di avere una prima base di opzioni in accordo con le scelte dei cittadini sulle quali impostare il successivo lavoro di progettazione.

Oggi l’amministrazione guidata da Giulio Borrelli punta invece ad un incontro pubblico che, tra le altre cose, sarà anche l’occasione per illustrare le idee della nuova amministrazione per la programmazione dello sviluppo urbano di Atessa proprio dalla vive voce del sindaco Borrelli.