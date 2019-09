Enrico Di Giuseppantonio candidato alla Camera: "Sarò il sindaco di tutti"

60 anni ancora da compiere, sindaco di Fossacesia per 10 anni, poi presidente della Provincia di Chieti, l’ultimo eletto, per 5 anni e di nuovo sindaco di Fossacesia. E’ Enrico Di Giuseppantonio, candidato nel collegio uninominale di Lanciano-Ortona-Vasto e nel proporzionale con la lista Noi con L’Italia - Udc, nella coalizione di centrodestra alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

“Voglio portare la mia esperienza politica e amministrativa a Roma - dice Di Giuseppantonio a Zonalocale, nella sua prima intervista dopo la candidatura - ed essere il ‘sindaco’ di tutti e portare le istanze di questo territorio in Parlamento. Già, perché è proprio questo che, a mio avviso, dovrebbe fare un parlamentare: - spiega - essere il punto di raccordo tra il Governo centrale ed i territori portando sui tavoli che contano i problemi veri, reali dei cittadini”.

E sarà una campagna elettorale propositiva quella di Di Giuseppantonio, che vede la politica come “la più alta forma di carità cristiana” e che punterà a far tornare l’Abruzzo “la prima regione del mezzogiorno”. Tanti gli appuntamenti di queste settimane, primo tra tutti, l’inaugurazione della sede elettorale in via Roma a Fossacesia, proprio oggi pomeriggio.