Premio in busta paga fino a 1600 euro per i lavoratori Sevel

Si è svolto oggi l’incontro sindacale negli uffici Sevel per discutere ed analizzare i dati di efficienza di stabilimento ed il relativo premio previsto dal contratto collettivo specifico di lavoro.

La percentuale raggiunta in ogni stabilimento, combinata alla medaglia Wcm, serve a determinare il calcolo del premio spettante. Nello stabilimento Sevel, per il terzo anno consecutivo, grazie all’impegno di tutti i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi, ed avendo mantenuto la medaglia Silver durante l’audit di alcuni mesi fa, sono state definite le somme nelle diverse fasce.

Per la fascia 1 (ex terzo livello) il premio sarà di 1230 euro, per la fascia 2 di 1320 euro e per la terza fascia di 1620 euro. L’importo sarà erogato in un’unica soluzione nella busta paga del mese di febbraio, con una tassazione al 10%. Su tale premio non ci sono penalizzazioni in casi di assenza retributiva da enti previdenziali assistenziali.

“Anche per il 2018, grazie alla convinzione che i risultati si ottengono contrattando e discutendo, - si legge in una nota delle Rsa Fim-Cisl - consapevoli dei miglioramenti da apportare, questo sindacato continuerà ad impegnarsi concretamente per i lavoratori e non con politiche di basso livello o proclami inutili, magari piacevoli da ascoltare ma che alla fine danno zero risultati”.