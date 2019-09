Parte dello storico Palazzo Mayer diventa di proprietà del Comune di Fossacesia

Parte dello storico Palazzo Mayer sarà donato al Comune di Fossacesia. Ad annunciarlo è il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, a seguito della Giunta comunale che ha approvato la donazione di una porzione degli immobili di Palazzo Mayer da parte degli eredi della famiglia Mayer, Lorenzo e Micaela Pantano, e Pietro De Laurentiis.

“La prima cosa che desidero fare è ringraziare vivamente Lorenzo Pantano, Micaela Pantano e Pietro De Laurentiis per il significativo atto di generosità effettuato in favore del Comune di Fossacesia. – esordisce così Di Giuseppantonio subito dopo la seduta della Giunta – Decidere infatti di donare un palazzo storico al Comune è un gesto che sicuramente non avviene tutti i giorni e che, a mio avviso, dimostra uno spiccato senso civico e di generosità da parte di chi dona, nonché un atto di fiducia e riconoscimento nei confronti dell’operato di chi amministra”.

Gli eredi della storica famiglia Mayer, e ormai residenti fuori da Fossacesia da anni, hanno deciso infatti di donare al Comune gli immobili di loro proprietà che sono parte del Palazzo Mayer.

“Poter diventare proprietari di una parte di questo Palazzo storico – prosegue Di Giuseppantonio – non solo ci dà la possibilità di incrementare i beni comunali, ma ci offre anche un’importante occasione di sviluppo locale che andrà ad arricchire il patrimonio storico, artistico e culturale di Fossacesia, incentivando in questa maniera ancora di più la vocazione turistica e socioculturale del nostro territorio”.

L’Amministrazione comunale di Fossacesia, infatti, a seguito della donazione, intende avviare sin da subito un’indagine per comprendere le più idonee destinazioni dei locali donati, ponendo però come obiettivo finale la valorizzazione del Palazzo stesso e dell’intera comunità di Fossacesia. “Crediamo nella volontà e nella sensibilità del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e dell’intera Amministrazione comunale, di voler utilizzare i locali che abbiamo donato del Palazzo Mayer per valorizzare il palazzo stesso e l’intera comunità di Fossacesia. – dichiarano i donatori – Questo per noi rappresenta un motivo di orgoglio e soprattutto di soddisfazione poiché è come se la memoria dei nostri antenati rimanesse viva, in buone mani e soprattutto al servizio della nostra Fossacesia, con la quale, pur essendo lontani da tempo, conserviamo un legame prezioso.”