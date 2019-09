Alessandro Borghese sulla Costa dei Trabocchi con "4 ristoranti"

Saranno due i ristoranti della Costa di Trabocchi che si sfideranno nel programma dello chef Alessandro Borghese, 4 ristoranti, in onda domani, martedì 23 gennaio, su Sky Uno, insieme ad un locale di Francavilla e uno di Pescara.

Dopo il successo delle prime tre serie, la trasmissione dello chef romano arriva per la prima volta in Abruzzo, alla ricerca di quattro ristoranti che sappiano coniugare al meglio le bontà della nostra tavola con le bellezze della nostra terra.

A sfidarsi per vincere i 5 mila euro messi in palio, saranno il trabocco San Giacomo di San Vito Chietino, il trabocco Punta Rocciosa di Fossacesia, Penelope a Mare di Pescara e il Lido Cortesito di Francavilla al Mare. I 4 ristoratori si sfideranno votandosi a vicenda e dando il loro parere su menù, location e servizio, con il giudizio finale dello chef Borghese che sarà risolutivo per assegnare i 5 mila euro da reinvestire nel locale.

Bisogna attendere domani sera per scoprire chi dei quattro sarà il vincitore, ma già da ora possiamo dire che la vera vincitrice sarà tutta la nostra costa.