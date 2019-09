Le tentazioni di Sant’Antonio Abate rivivono grazie agli studenti di Casoli

Le classi terze dell’Istituto Comprensivo “Giulio De Petra” Di Casoli si preparano a far rivivere la figura, la vita e le virtù cristiane di Sant’Antonio Abate, protettore di campi e animali in una serie di eventi e manifestazioni che si terranno nel corso del mese di gennaio.

“Le tentazioni di Sant’Antonio Abate”, fulgido esempio della bellezza e della vitalità delle tradizioni casolane e abruzzesi, rievocano ogni anno, attraverso un repertorio consolidato di canti e costumi, la figura, la vita e le virtù cristiane del Santo, veicolando, in un afflato di slancio mistico, un messaggio di prodigiosa fermezza contro le tentazioni del male e la vacuità del mondo terreno.

Dopo il weekend trascorso con ben quattro rappresentazioni, si prosegue fino a domenica 21 gennaio, con 6 spettacoli, in altrettanti luoghi del paese, per portare in giro tra chiese e luoghi di aggregazione una delle più sentite tradizioni abruzzesi.