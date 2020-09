Fossacesia si prepara alle feste... Babbo Natale arriva dal mare

A Fossacesia, Babbo Natale arriverà dal mare. Si fermerà per ben due giorni, il 9 e il 10 dicembre, in piazza Fantini. Un grande villaggio di colori, luci, addobbi, per il divertimento di grandi e piccini, organizzato dall’associazione culturale St-Art di Fernando Rosato con il Patrocinio del Comune di Fossacesia.

Questo mondo magico animerà Fossacesia nei giorni sabato 9 e domenica 10 dicembre a partire dalle ore 16, con laboratori per bambini, giochi con simpatici elfi e animazione, in attesa dell’arrivo dell’ospite più desiderato, Babbo Natale, al quale tutti i bambini potranno consegnare la loro letterina, visitando la sua casetta. Le serate proseguiranno con l’apertura degli stand enogastronomici, presso i quali sarà possibile degustare i piatti classici della tradizione e con il concerto dei Tequila e Montepulciano Band durante la serata del 9 dicembre e con I Musici, pizzica e taranta nella serata del 10.

A rendere l’atmosfera ancora più magica ci saranno i mercatini natalizi. “Siamo orgogliosi di ospitare per il primo anno il Villaggio di Babbo Natale – dichiara Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia - e che, siamo certi, riscuoterà un grande successo. Nonostante le risorse siano poche e le emergenze innumerevoli, non abbiamo voluto rinunciare ad un momento di festa e di gioia che, di questi tempi e soprattutto nel periodo natalizio, può sicuramente risollevare gli animi e regalare sorrisi, soprattutto alle famiglie”.

“E’ doveroso ringraziare l’associazione St-Art e tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione di questa grande manifestazione - aggiunge l’assessore alla Cultura Maria Vittoria Tozzi – che sarà fa parte del pacchetto di eventi che stiamo organizzando per il periodo di Natale, fra i quali annuncio sin d’ora il tradizionale appuntamento con Sapori a Palazzo, che si svolgerà nei giorni 16 e 17 Dicembre.

Soddisfazione anche dall’organizzatore Fernando Rosato. “I bambini potranno vivere tutta la magia del Natale e soprattutto provare l’emozione di entrare nella casa di Babbo Natale e, anche gli adulti, non resteranno affatto delusi. - afferma - I Tequila e Montepulciano Band proporranno il meglio della canzone popolare italiana ed i Musici coinvolgeranno il pubblico con la pizzica salentina. Per quanto riguarda l’aspetto gastronomico, non mancheranno piatti della nostra cucina tradizionale, salsicce, arrosticini, pizza fritta, bocconotti e altre specialità”.