La "marcia dei colori" per la Giornata dei diritti dell’infanzia

Lunedì 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si terrà a San Vito Chietino la seconda edizione della “Marcia dei cuori e dei colori” alla quale parteciperanno i bambini delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di San Vito Chietino, che comprende anche i plessi di Treglio e Rocca San Giovanni.

La manifestazione è stata preceduta da incontri tematici nelle scuole di Rocca San Giovanni e San Vito, che hanno trattato i seguenti argomenti: il diritto all’alimentazione, il diritto alla salute, ed il diritto all’istruzione. Il corteo, arricchito da palloncini e bandierine colorate, partirà dalla sede dell’istituto Comprensivo in via Michelangelo alle 10, attraversando il corso principale e farà una prima sosta in piazza dove ad attendere i bambini ci sarà Mae Artist Performer, con una simpatica creazione estemporanea.

Poi si arriverà al Teatro all’aperto D’Annunzio per una serie di interventi che si apriranno con la dirigente dell’Istituto Comprensivo Paola Monacelli. Ci saranno i sindaci dei tre comuni: Emiliano Bozzelli per San Vito Chietino, Massimiliano Berghella per Treglio e Gianni di Rito per Rocca San Giovanni ed i mini sindaci delle tre scuole, Annachiara Scisci (San Vito) Elenora Ucci (Rocca S. Giovanni) Antonio Berghella (Treglio). Poi ci saranno le varie esibizioni dei bambini.

Interverranno il presidente dell’associazione Progetto Etiopia Onlus di Lanciano, Angelo Rosato, che si occupa di costruire scuole e pozzi nel Paese africano e l’artista Mariaelena Carulli che fa dell’arte e la creatività uno strumento di integrazione e comunicazione. A coordinare l’evento la giornalista Gioia Salvatore, presidente dell’Associazione La Luna di Seb. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la palestra della scuola secondaria di San Vito.