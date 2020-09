Atessa, consiglio straordinario sul futuro dell’ospedale San Camillo

Seduta straordinaria del consiglio comunale, lunedì prossimo, 6 novembre, dalle ore 18, ad Atessa, convocato per fare il punto sul futuro dell'ospedale San Camillo De Lellis.

L’assise sarà l'occasione per discutere la proposta, avanzata dall'Amministrazione guidata da Giulio Borrelli, di trasformare il San Camillo in ospedale per area disagiata, in considerazione dell'entroterra montano, distante dai centri maggiori e difficile da raggiungere.

Al consiglio interverranno il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, il direttore dell'Agenzia sanitaria regionale (Asr), Alfonso Mascitelli, e il direttore sanitario aziendale dell'Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Vincenzo Orsatti. Alla riunione consiliare sono stati invitati, e parteciperanno, numerosi sindaci del territorio.