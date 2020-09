Al Polo Automotive arriva il ministro De Vincenti

E’ previsto per il pomeriggio di oggi, lunedì 30 ottobre, l’incontro “Abruzzo Automotive, il tuo futuro è qui”, promosso dal Polo di Innovazione Automotive di Santa Maria Imbaro per la presentazione dei Progetti di ricerca Automotive finanziati con Fondi per lo Sviluppo e la Coesione e linee strategiche per la Programmazione 2017-18.

All’incontro interverrà anche il ministro della Coesione Territoriale e del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti ed il vice presidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli.

Alla tavola rotonda parteciperanno anche il presidente del Polo Innovazione Automotive, Giuseppe Ranalli che parlerà di linee strategiche di ricerca del polo nel periodo 2017-18 e breve sintesi dei risultati ottenuti ed Enrico Pisano, presidente del Cluster Trasporti Italia 2020. a moderare l’incontro, Raffaele Trivilino, direttore del Polo Innovazione Automotive.