Eâ€™ online il nuovo sito web del Comune di Fossacesia

Nuovo sito web per il Comune di Fossacesia, presentato ufficialmente dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dal consigliere delegato alla Promozione della Città Digitale Lorenzo Santomero. Si tratta di un portale digitale che segna un vero e proprio cambio radicale nella comunicazione. Attraverso di esso, infatti, saranno fornite maggiori informazioni agli interessati ed è stata migliorata l’accessibilità.

Un sito all'avanguardia in quanto realizzato in linea con gli indirizzi dettati recentemente dall’Agenzia per l'Italia Digitale, organo di indirizzo e controllo in materia di innovazione tecnologica, di riporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“La necessità di creare un nuovo punto di riferimento istituzionale per il cittadino, la volontà di facilitare l'accesso agli atti, alla modulistica e in generale a tutta l'informazione riguardante l'attività del Comune sono stati gli elementi che ci hanno convinti a creare un nuovo strumento web, più versatile e adatto a questo obiettivo. - afferma Di Giuseppantonio - E questo giustifica la nostra soddisfazione per essere riusciti a pubblicare questo portale con tutti i criteri dettati dalla Direttiva, come si può verificare nel web, che contribuisco a rendere ancor di più il nostro Comune un "palazzo di vetro". E’ solo un punto di partenza: - prosegue - in particolare, oltre a quanto già pubblicato, l'Amministrazione di Fossacesia sta pensando a nuove implementazioni di servizi online che consentiranno nel breve, nel medio e nel lungo periodo di arricchire ulteriormente quanto già offerto. Con una impostazione grafica dinamica e piacevole, con la possibilità di inserire una notevole quantità di contenuti, anche fotografici, il sito si propone come un portale dedicato al territorio, alle sue caratteristiche ed alle attività che lo rendono particolarmente attraente per cittadini, turisti e visitatori”.

Il portale si adatta alle nuove tecnologie in quanto la consultazione sarà possibile in egual modo attraverso computer, smartphone e tablet ed è agganciato automaticamente a tutti i canali social istituzionali in modo che tutte le comunicazioni possano viaggiare ed essere reperibili attraverso diversi strumenti di comunicazione (Facebook, Twitter, Instagram).

“Abbiamo messo un ulteriore tassello nel progetto ‘Fossacesia. Password’ . Insieme al sindaco, ai dipendenti del comune ed all'azienda fornitrice abbiamo lavorato per tanti mesi e voglio ringraziarli tutti. - afferma Santomero - Ci è voluto molto, soprattutto perché, circa un anno fa, eravamo in procinto di uscire online con nuovo sito ma abbiamo preferito ripartire da zero ed adeguarci alle linee guida dell’Agenzia per l'Italia digitale. E come ogni lavoro fatto bene è durato tanto ma con un ottimo risultato. Tanto più che siamo tra i pochi comuni in Abruzzo ed in Italia ad esserci adeguati a livello nazionale per la comunicazione istituzionale”.