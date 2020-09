Gli alunni di Atessa a lezione in Sevel

“Una mano al riciclo camminando in sicurezza”. E’ questo il titolo della mattinata tematica, organizzata martedì 10 scorso, nello stabilimento Sevel di Atessa, che ha visto la presenza nella fabbrica che produce il Ducato di una cinquantina di alunni della classe della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli – Spaventa” di Atessa.

La prima parte della mattinata è stata dedicata al tema della raccolta differenziata dei rifiuti. E così, dopo aver spiegato agli studenti che cos’è un rifiuto, ed aver fatto conoscere loro quali sono quelli che vengono prodotti dallo stabilimento, i giovanissimi ospiti sono stati coinvolti in un gioco didattico per imparare a separarli ed a raccoglierli in maniera corretta. In conclusione è stato illustrato il percorso che seguono i rifiuti raccolti con la differenziata ed in che cosa gli stessi vengono poi trasformati al termine delle attività di riciclo.

Successivamente c’è stato un altro momento ludico dedicato al tema dell’ecologia. La parte conclusiva è stata dedicata alla formazione sulla educazione stradale. Attraverso un gioco i ragazzi sono stati sensibilizzati ad usare correttamente il cellulare, soprattutto quando si cammina in prossimità di strade trafficate ed attraversamenti pedonali .

Spazio quindi alla premiazione delle classi partecipanti, con la consegna di un gadget agli alunni ed ai docenti con la promessa di tutti a moltiplicare l’impegno per fare la differenza.