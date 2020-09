Il pirogassificatore di rifiuti in Val di Sangro non si farÃ 

Questa mattina è stata ufficialmente archiviata la pratica da parte del servizio di valutazione ambientale della Regione Abruzzo riguardante il progetto di pirogassificatore di rifiuti in Val di Sangro.

Dopo oltre due anni dalla presentazione del progetto il 26 agosto 2015, nessun’altra proroga, cosi come richiesto dalle associazioni ambientaliste. Fondamentale, oltre alle pressioni di cittadini, associazioni e amministrazioni comunali, la richiesta esplicita da parte del sottosegretario regionale Mario Mazzocca difatti nella nota inviata ieri al servizio di valutazione, chiede di procedere senza indugi all’archiviazione così come nei termini di legge.

“Avevamo ragione noi, le nostre paure e diffidenze verso il progetto erano fondate, inoltre, i novanta giorni concessi a luglio sono illegittimi ancor di più, un eventuale ulteriore proroga. - afferma Marco Severo, coordinatore Comitato No Inceneritore in Val di Sangro -

Alla fine si chiude con una nota e l’ulteriore rinuncia dell’azienda proponente, inviata in data odierna. E’ stata una protesta partita dal basso, fatta da tanti cittadini che personalmente, in qualità di coordinatore del Comitato Popolare No Inceneritore vorrei ringraziare uno per uno, ma per ovvi motivi è difficile. - prosegue Severo - Faccio solo alcuni ringraziamenti doverosi per il lavoro svolto in questi due anni. In particolare il ringraziamento va a tutti i ragazzi del Comitato No Inceneritore in Val di Sangro amici autentici e collaboratori eccezionali senza di loro nulla sarebbe stato possibile, i cittadini di Sant’Eusanio del Sangro e il sindaco Raffaele Verratti che sono stati sempre vicini, oltre a tutti i cittadini e amministrazioni della zona valliva, va ringraziato anche il sindaco di Perano anch’egli una spalla a cui abbiamo chiesto diverse volte consiglio”.

Un ringraziamento Severo lo rivolge anche alla direzione della Riserva WWF Oasi di Serranella, luogo dove in questi due anni sono state organizzate decine di eventi per sensibilizzare ad una sempre più proficua raccolta differenziata e dire No al pirogassificatore di rifiuti.

“Tra le associazioni come non nominare e ringraziare per l’enorme lavoro tecnico Fabrizia Arduini e il WWF Zona Frentana e Costa Teatina, per la grinta nell’accendere l’iniziale discussione e darne valore mediatico Alessandro Lanci e Nuovo Senso Civico, per l’impegno nell’ultimo periodo i ragazzi di Noimessidaparte associazione nata proprio dalla sensibilizzazione dovuta alla problematica dell’inceneritore. - sottolinea - Infine l’ultimo ringraziamento va all’Istituto Abruzzese per le Aree Protette e personalmente all’amico Andrea Rosario Natale, colonna portante di tutta la battaglia l’unico che sicuramente non ha mai dubitato nemmeno un istante che se si voleva si poteva. Questa battaglia di certo non sarà l’ultima contro un progetto inutile e dannoso per la salute, - conclude Marco Severo - rappresenta però un passo in più nella conquista di un mondo migliore all’insegna dell’ambiente e dell’ecosostenibilità.