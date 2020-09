Transumanza Artistica 2017, nel week-end gli appuntamenti conclusivi

Sarà a Sant'Eusanio del Sangro presso la sala di rappresentanza del Comune, nella centrale Piazza Cesare De Titta, l'ultima tappa dell'ottava edizione del premio “transumanzartistica” 2017.

Le 20 opere dei 20 artisti in gara (per il premio d’arte) sono state esposte già a Treglio, Torricella Peligna e Pennadomo.

L'ultima tappa, come le altre, permetterà al pubblico di votare l'opera preferita.

Il tema che lega tutte le opere è 'Il Dono' che tutti i partecipanti hanno interpretato in modo differente.

Le premiazioni si svolgeranno alle 21.00 di sabato 30 settembre 2017.

Una giuria di qualità (presieduta dal Prof. Vittore Verratti) premierà il vincitore del premio della critica 'Rosalba Fois'.

Il Gruppo Transumante, al termine delle premiazioni, porterà il suo mix di sonorità meridionali (siciliane, calabresi, campane, pugliesi e abruzzesi).

Programma della tappa di Sant'Eusanio del Sangro.

Giovedì ore 17.30 apertura mostra collettiva 'Il Dono'.

Sabato ore 17.00 apertura mostra.

Dalle ore 18.00 vari reading con accompagnamento musicale.

Dalle ore 21.00 premiazione della transumanzartistica 2017 e a seguire, il Gruppo Transumante in concerto.

Tutti gli eventi dell'Associazione Culturale no profit Transumanza Artistica sono portatori sani di Gioia, sono gradite donazioni di abbracci e sorrisi.

Associazione Transumanza Artistica -comunicato stampa