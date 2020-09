Fiat vince la â€™Azzurri partner cupâ€™, protagonisti i dipendenti Sevel di Atessa

Sabato 23 settembre si è disputata la prima edizione della Azzurri partner cup, torneo di calcio a 7 organizzato dalla Federazione italiana giuoco calcio sui campi del centro tecnico di Coverciano. In campo otto formazioni in rappresentanza di altrettanti sponsor della nazionale italiana di calcio.

È stata la squadra FIAT, composta da dipendenti degli stabilimenti FCA di Torino e Melfi e della Sevel di Atessa, ad aggiudicarsi il trofeo in palio grazie ad una impressionante sequenza di cinque vittorie consecutive. Inseriti nel girone “B” i portacolori dell’azienda torinese (Roberto Terlizzi, Danilo Mazzarini , Gianluca Ossati – FCA Torino – Emanuele Croce, Angelo D’Aniello, Biagio Camelia, Luciano Gorga, Rocco D’Amico, Andrea Remollino – FCA Melfi – Pierluigi D’Antonio, Fabio Iacobini , Pino Remigio – Sevel Atessa. Allenatore: Luca Cabiati - FCA Torino. Dirigenti Accompagnatori: Massimiliano Viola – FCA Torino -, Nicola Asquino – FCA Melfi –, Valter Argeo Di Gregorio – Sevel Atessa) hanno vinto con qualche apprensione la partita inaugurale contro la Puma, ed hanno poi battuto agevolmente le compagini della Frecciarossa di Trenitalia e quella della Nutella Ferrero.

Nel pomeriggio, dopo un “light lunch” a base di ingredienti scelti dai nutrizionisti della Nazionale, si sono svolte le semifinali che hanno visto la vittoria della FIAT per 4 a 0 sulla coriacea rappresentativa della TIM. La finalissima, arbitrata da Gian Luca Manganiello (arbitro di serie A della sezione di Pinerolo, impegnato il giorno seguente come VAR in Fiorentina – Atalanta) ha visto il rotondo successo della compagine torinese, che ha nuovamente battuto la Puma. Nel corso della cerimonia di premiazione è esplosa la gioia dei ragazzi della FIAT, a cui Marcello Nicchi, Presidente dell’A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) ha consegnato le medaglie e la coppa in palio. Capocannoniere del torneo è stato Rocco D'Amico dello stabilimento FCA di Melfi.