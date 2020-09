Inaugurata la nuova palestra della scuola Mario Bianco di Fossacesia

E’ stata inaugurata oggi, alla presenza del sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Paolo Valentino Sisti, del nuovo dirigente dell’Istituto comprensivo Mauro Scorrano e di quello precedente, ormai in pensione, Silvino D’Ercole, con la benedizione di padre Domenico Lanci, la nuova palestra della scuola elementare Mario Bianco di Fossacesia, un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione comunale.

La ristrutturazione della palestra si inserisce nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento statico dell’intero edificio scolastico, con apposizione di struttura in acciaio. I lavori hanno riguardato prioritariamente la riqualificazione dell’area sottostante la scuola, il rifacimento dei solai ammalorati, dei servizi igienici per gli alunni, delle aule mensa e del cortile interno ubicato dietro la scuola stessa e che da oggi potrà essere utilizzato dagli studenti per le attività all’aria aperta.

L’intera opera è stata finanziata dalla Regione Abruzzo per un importo complessivo di 200 mila euro. Nel loro intervento, Di Giuseppantonio e Sisti hanno evidenziato che con la realizzazione di questi lavori l’edificio scolastico della scuola elementare è stato completamente messo in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti.

“Inoltre - ha commentato Di Giuseppantonio - sono in via di completamento i lavori della scuola dell’infanzia presso il Villaggio degli Studi che sarà inaugurata all’inizio del 2018”. Il progetto dell’Amministrazione di Fossacesia è quello di completare il Villaggio degli Studi di viale San Giovanni con la realizzazione di un nuovo edificio per la scuola elementare e di una nuova palestra polivalente ad uso di tutti gli studenti di Fossacesia.