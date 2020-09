Partirà domani, domenica 17 settembre, dalla strada provinciale Lanciano - Fossacesia, nel tratto che va dalla casa di riposo Buon Samaritano fino al mare, l’iniziativa “Fossacesia Pulita” promossa dal gruppo Facebook Striscia Fossacesia e patrocinata dal Comune di Fossacesia e la Ecolan spa e che prevede la pulizia delle strade del territorio.

L’idea è partita da un gruppo di attenti volontari del gruppo social che da tempo hanno segnalato la necessità di intervenire su alcune strade provinciali e che per questo hanno deciso di corciarsi le maniche e darsi da fare ripulendo dai rifiuti la tratta sopraccitata. “Ho accolto con grande soddisfazione l’idea di partecipare e contribuire attivamente alla vita della città, attraverso la pulizia delle strade, partendo da quelle che sono in condizioni peggiori. – commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – E’ un’azione encomiabile, che dimostra un gran senso civico e di attaccamento al proprio territorio e che rappresenta un valido esempio per ognuno di noi e che mi auguro si amplifichi sempre più non solo a Fossacesia, ma anche nei comuni limitrofi. Purtroppo ormai da soli noi Enti possiamo fare poco, ma sono certo che insieme ai cittadini, invece, si può costruire tanto, in un ottica di vera cittadinanza attiva”.

La giornata di pulizia inizierà alle 9 dal parcheggio della farmacia ubicata nei pressi della rotonda di via Marina, dove si incontreranno tutti i volontari, per proseguire sino al mare dove sarà preparato anche un ristoro finale offerto a tutti i partecipanti. “Ringraziamo innanzitutto tutti i partecipanti all’iniziativa – dichiarano gli organizzatori dell’iniziativa – per la loro presenza e per il profondo senso civico dimostrato e ringraziamo la Ecolan che ci fornirà i materiali utili per la realizzazione della giornata”.