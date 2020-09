Dopo aver presentato il nuovo concept di auto elettrica al salone di Francoforte, il numero 1 della Honda è volato ad Atessa per ringraziare gli associati per i risultati raggiunti. Mercoledì 13 settembre è stata infatti una giornata speciale trascorsa con Takahiro Hachigo che ha dedicato gran parte del pomeriggio alla visita delle aree produttive, intrattenendosi con manager, ingegneri, tecnici ed operatori che hanno spiegato e mostrato alcuni dei momenti più significativi della produzione.

Alle 16.30, interrotta l’attività lavorativa, il presidente di Honda Italia Industriale S.p.A., Minoru Nakamura e il direttore di stabilimento, Marcello Vinciguerra, hanno invitato su un palco appositamente allestito Mr Hachigo, che si è rivolto a tutti i dipendenti

“Honda nasce con le moto – ha esordito Hachigo – e la storia delle moto ha origine in Europa. Per questo motivo la produzione qui ad Atessa ha un enorme significato per Honda Motor. Quello che voglio dire a tutti è di tenere sempre accesi passione e spirito di squadra per realizzare i nostri sogni. Guidati da questi principi, continueremo a guardare oltre, con l’obiettivo di condividere con i clienti di tutto il mondo le gioie che la filosofia Honda ci insegna. Una squadra vincente – ha aggiunto – non deve essere composta solo di grandi campioni. Bisogna far emergere le professionalità, ma anche sostenersi dove ci sono dei punti deboli. Sono queste le caratteristiche che deve avere il Team Honda, ed è ciò che oggi ho potuto vedere all’interno di Honda Italia”.

Al termine del discorso Hachigo ha firmato una speciale versione tricolore dell’SH125, best seller e modello di punta dalla produzione italiana (lo scorso aprile la famiglia SH ha superato il milione di unità prodotte nel solo stabilimento abruzzese). “La visita del Presidente Hachigo – ha commentato il direttore di stabilimento Marcello Vinciguerra – coincide con il 46° compleanno di Honda Italia. Una storia ricca di successi, in cui non sono mancati momenti di difficoltà ai quali abbiamo reagito con forza e passione. Oggi lo stabilimento produce 90 mila motoveicoli tra cui gli scooter SH, PCX e Forza, modelli in cima alle vendite di tutta Europa”.