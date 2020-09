“Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo il fiume Sangro, le colline vicine e tutta la viabilità circostante sta avendo un aumento esponenziale nell’ultimo periodo”. E’ quanto ha scritto Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia, nella nota inviata prefetto di Chieti Antonio Corona e sottoscritta anche da altri sindaci del territorio.

“Tutto ciò sta provocando danni ambientali, igienici, economici sia a noi Comuni - prosegue la nota - sia ai privati cittadini che spesso, loro malgrado, si trovano sui propri terreni rifiuti, anche ingombranti, che non sono di loro proprietà.” Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti paradossalmente pare essere aumentato proprio da quando il sistema di raccolta differenziata è diventato molto più stringente, cosa che spinge molti ad abbandonare i rifiuti ovunque pur di non effettuare correttamente la raccolta stessa.

“Stiamo cercando di prevenire tutte le situazione e punire i colpevoli installando le fototrappole, [LEGGI QUI] ma se si continua così dobbiamo praticamente tappezzare il territorio. - scrive Di Giuseppantonio - E’ importante a questo punto che il prefetto convochi una riunione urgente per far fronte a questa situazione, ideando una strategia comune fra i Comuni ed altri Enti per prevenire questo deplorevole reato”.

Nella nota partita in questi giorni dal palazzo municipale di Fossacesia si chiede infatti di convocare un tavolo così da stabilire con un’unica regia una linea comune per combattere il fenomeno dell’abbandono rifiuti, prevedendo innanzitutto un rafforzamento dei controlli da parte delle Forze di Polizia. “E’ solo facendo rete e fronte comune che possiamo sconfiggere questo fenomeno – conclude Di Giuseppantonio – ed ecco perché riteniamo fondamentale poterci sedere tutti intorno ad un tavolo per individuare la linea più giusta da seguire”.