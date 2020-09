Terzo posto per la Sevel di Atessa alla 32ª edizione del Corrifiat, gara podistica a squadre riservata ai dipendenti del Gruppo FCA. Ad ospitare la manifestazione sportiva, domenica 10 settembre, sono stati i viali interni dello stabilimento G.B.Vico di Pomigliano d'Arco. La manifestazione, organizzata dalla “Sport promotion” presieduta da Monica Papponetti, ha visto ai nastri di partenza poco meno di 250 atlete ed atleti in rappresentanza di 9 stabilimenti italiani (FCA Cassino, G.B. Vico Pomigliano d’Arco, Melfi, Termoli e Pratola Serra, Magneti Marelli Bari, Yanfeng di Rocca di Evandro e Melfi, Sevel Atessa) e di quello turco di Bursa.

Hanno gareggiato per prime le ragazze, che si sono cimentate sulla distanza di 2 km. (un solo giro del circuito). Buona la prova della porta colori di Sevel Carmelina Taraborrelli, che ha chiuso al 7° posto, mentre le sue compagne di squadra, Cristina D’Ippolito, Francesca Sorgetti e Luana Luciani, hanno tagliato quasi in simultanea il traguardo piazzandosi al 12°, 13° e 14° posto.

Sotto l’arco di partenza si sono quindi portati i partecipanti alla corsa riservata agli atleti di età compresa tra i 45 ed i 65 anni, raggruppati nelle categorie D, E, F. Per loro la gara si è articolata su 5 giri del percorso, per complessivi 10 km.. Fin dallo sparo dello starter, Giovanni Viti (Sevel) si è portato in testa al gruppo ed ha immediatamente staccato gli avversari facendo corsa a se. Al traguardo Viti ha vinto con oltre 3 minuti di vantaggio sul secondo classificato, facendo segnare il tempo di 35 minuti e 26 secondi. Da segnalare gli ottimi piazzamenti degli altri podisti dello stabilimento di Atessa. Marco Di Lello è giunto 5° nella categoria D, Orazio Di Campli e Antonio Ranni si sono classificati rispettivamente al 3° e 8° posto nella categoria E, mentre Nicolino Spilla è giunto 7° nella categoria F.

Dopo una breve pausa per consentire la passeggiata non competitiva di un km. riservata ai famigliari, è partita la batteria che vedeva impegnati i podisti Under 45 (categorie A – B – C). Ha vinto il turco Levent Kuva dopo un bel testa a testa con Alessandro Lombardi, podista della FCA Pomigliano d’Arco. Anche in questa batteria si sono fatti onore i ragazzi della fabbrica del Ducato. Nicola De Cinque è giunto 2° nella categoria A mentre Salvatore Napolione e Alessandro Marrone hanno concluso la prova al 6° e 7° posto per la categoria B.

Con la somma dei risultati ottenuti nelle diverse competizioni lo stabilimento Sevel di Atessa ha quindi conquistato il terzo gradino del podio della classifica a squadre.